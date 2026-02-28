神奈川県企業庁は２７日、平塚市内の集合住宅３棟で青銅製の水道メーター１６個（計５万２６４０円相当）が盗まれたと発表した。全て空き部屋の水道メーターだったという。同庁によると、同日午前９時過ぎに集合住宅の管理者から、水道メーターが付いていない部屋があると平塚水道営業所に連絡があった。同営業所の担当者が現地を確認し、１６個の水道メーターが取り外されていることが判明。同営業所は同日、平塚署に被害届を