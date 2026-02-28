ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKのソロ曲『Please Don’t Change』が、iTunesチャートを“逆走”し、頂点に立った。去る2月26日、同曲はiTunesソングチャート「ワールドワイド」「ヨーロッパ」の両方で1位に輝いた。【画像】JUNG KOOK、深夜配信で中指立て不満爆発チャートの動きは非常に興味深い。『Please Don’t Change』は、2023年11月にリリースされた1stソロフルアルバム『GOLDEN』の収録曲だ。リリースからかなり