韓国発の人気カラコンブランド「OLENS(オーレンズ)」から、話題の水光レンズ『Glowy Tear(グローイティア)』シリーズに待望の新色「Charcoal(チャコール)」が登場しました。透明感のあるうるんだ瞳を演出できるシリーズとしてSNSでも注目を集めているレンズに、よりナチュラルに使えるカラーが仲間入り。毎日のメイクにも合わせやすく、幅広いシーンで活躍してくれる新色です♡