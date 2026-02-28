【ロサンゼルス＝後藤香代】「恋の片道切符」などのヒット曲で知られる米国の歌手で作曲家のニール・セダカさんが２７日、死去した。８６歳だった。セダカさんの家族がインスタグラムで発表した。死因は明らかにしていない。米ニューヨーク生まれ。１９５０年代にポピュラー音楽の世界に進出。「恋の日記」、「おお！キャロル」、「カレンダー・ガール」などを次々とヒットさせた。人気が低迷した時代もあるが７０年代には「雨