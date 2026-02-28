離れて暮らす親の衰えを感じ、安全な高齢者施設への入居を勧めること。それは、子どもとしての偽らざる愛情であり、親孝行の一つといえるでしょう。なかには、長年家事や仕事に追われてきた親に「これからは悠々自適に、楽をして過ごしてほしい」と願う人も。しかし、この「なにもしなくていい生活」には、高齢者にとって致命的ともいえる落とし穴が潜んでいます。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多