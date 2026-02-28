ソフトバンクは28日、小久保裕紀監督が今季の開幕投手に上沢直之に託したことを発表した。ソフトバンクは、球団公式X（旧Twitter）で小久保監督が上沢直之に開幕投手を託した動画を公開。その中で小久保監督は「2026年の開幕投手は上沢直之でいきます。彼と大関はオープン戦の結果問わずローテーションを確約していた投手。昨年の後半の彼の実績とこのオフの取り組み。春のキャンプの状態を見て、上沢しかないなというところで