TENTIALのリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズと、東京・丸の内にある“丸ノ内ホテル”がコラボレーションした宿泊プランが、2月20日（金）から登場している。【写真】持ち帰ることができる「BAKUNE」アイテム一覧■心身ともにくつろげる今回登場するのは、リカバリーウェア「BAKUNE」シリーズをはじめとしたアイテムを取り入れ、睡眠・入浴・リラックスタイムをトータルでサポートする“休息の質”にこだわった2つの宿泊プラ