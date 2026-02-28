北中米W杯の欧州予選はグループBに組み込まれたスイス。タレント軍団のスウェーデンをはじめ、堅守が伝統のスロベニア、成長著しいコソボと難敵が揃っていた。初戦でコソボに４−０と大勝すると、スロベニアに３−０、スウェーデンには２−０で勝利。順調に勝点を積み重ね、最終的には６戦無敗で首位突破し、６大会連続の出場を決めた。本大会での上位進出も十分に狙える有力国と言える。ムラト・ヤキン監督のもと、目を見張