27日夜、広島市の中心部と北西部を結ぶアストラムラインで車両の故障が発生し、全線でおよそ１時間半に渡り運転を見合わせました。 広島高速交通によると、２７日午後８時２５分頃、アストラムラインの城北駅で停車していた広域公園前行きの車両に不具合が見つかり出発できなくなりました。 この影響で停電が発生し、一時、全線で運転を見合わせましたが、約一時間半後に運転を再開しました。 体調不良者などは確認されていない