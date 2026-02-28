打ち上げが延期されていた民間ロケット「カイロス」３号機が、３月１日に打ち上げられることが決まりました。民間ロケット会社の「スペースワン」は、３月１日の午前１１時に和歌山県串本町の発射場「スペースポート紀伊」から「カイロス３号機」を打ち上げると発表しました。ロケットはこれまでに２回打ち上げられましたが、１回目は爆発、２回目は飛行中断措置が取られました。３度目の挑戦となるカイロス３号機の打ち上