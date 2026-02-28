熊本市内の商業施設で女性のスカートの中を盗撮したとして、熊本県立高校の教諭が逮捕されました。 逮捕されたのは、熊本県上天草市に住む県立高校教諭の男（51）です。 男は去年(2025年)5月24日ごろ、熊本市北区の商業施設で、女性のスカートの中を自身のスマートフォンを使って盗撮した疑いが持たれています。 警察によりますと、高校の関係者からきのう(2月27日)、警察に「教諭が盗撮をしている」との情報