米テキサス州選出の共和党のクルーズ上院議員＝10日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、南部テキサス州での演説で、同州選出の与党共和党のクルーズ上院議員を「最高裁判事に指名しようと考えている」と述べた。クルーズ氏は州司法当局の高官を務めた経歴があり、2016年大統領選でトランプ氏と共和党の候補指名を争った有力議員。トランプ氏は「とても優秀で才能にあふれている」と称賛しつつ