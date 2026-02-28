ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日深夜放送のTBS「バース・デイ」（深夜1・23）にVTR出演。間もなく開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でドジャース・大谷翔平投手（31）の後ろを打つ覚悟を口にした。侍ジャパンの井端弘和監督は「前回大会を見ていると、特に（1次ラウンド突破後に）アメリカに行った後は、ホームランで勝敗が決まっているので、ホームランっていうところは意識はします。ホ