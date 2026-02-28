ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が２８日、開幕戦となる３月２７日の日本ハム戦（みずほペイペイ）のマウンドを上沢直之投手（３２）に託すことを発表した。２月最終日となったこの日、練習前に取材に応じた小久保監督は「２０２６年の開幕投手は上沢直之でいきます」と明言した。上沢は昨年１２勝６敗、防御率２・７４の成績を残しリーグ連覇と日本一に貢献。指揮官は指名の理由について「昨年の後半の彼の実績と、この