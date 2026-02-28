巨人は２８日、那覇キャンプで最後の実戦となる韓国・サムスンとの練習を行う。試合前練習中、サムスンの朴世赫（パク・セヒョク）捕手が阿部監督に打撃の質問に来る一幕があった。両者は以前、自主トレを一緒に行ったことがある間柄で久しぶりに再会。３６歳で左打ちのベテラン捕手の質問に、阿部監督は通訳を通して身ぶり手ぶり答えた。この日は昨年までソフトバンクコーチで今年からサムスンの打撃コーチを務める村上隆