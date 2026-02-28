教員の労働環境改善を求める声が絶えない。なり手不足と処遇の悪さが連鎖し、慢性的な労力不足に陥っていることなどが背景にある。 単純に人を増やそうにも法律の壁が立ちはだかる。たとえば公立高校の学級編成の基準は、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」によって規定されている。 県庁職員から、教員免許なしで、異動により県立高校校長を命じられた川田公長氏の著書『素人校長ばたばた日記』（