筋トレに必要なビジョン 太ももの筋肉量は40代になると・・・ 「仕事の合間に筋トレ」「暇な時間に筋トレ」という考え方では、筋トレを継続することはできません。仕事優先の多忙な人にとって、仕事の合間や暇な時間が訪れることは無いからです。 体型や健康の悪化、体力低下、ストレス蓄積、遠い将来の介護の危険性などのマイナス面を考えると、筋トレは人生のリスク対策や危機管理のために不可欠な要素と言えます。 ジムに通