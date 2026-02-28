世界に存在する死者とつながる文化 家族の霊を温かく迎える世界の慣習 日本のお盆やお彼岸に限らず、世界には先祖の霊が戻ってくると信じ、その訪れを迎える文化があります。亡き人々ともう一度つながり、特別な日を過ごすという価値観が、今も各地に受け継がれているのです。 メキシコの「死者の日」はその代表例です。11月1日と2日に、オフレンダと呼ばれる祭壇を用意し、故人の写真や好物、砂糖菓子のドクロを飾ります。