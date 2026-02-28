北朝鮮で朝鮮労働党の党大会の閉幕を受け、金正恩総書記から党幹部らに狙撃銃が送られ、ジュエ氏とみられる娘が銃を試射する様子も公開されました。北朝鮮では25日まで朝鮮労働党の重要会議「党大会」が開かれていましたが、その閉幕を受け、金総書記から党幹部らに対し、新たに開発されたという狙撃銃が送られました。金総書記は「祖国と国民から与えられた重い責任を忠実に果たした」と話し、党幹部らをたたえました。その上で、