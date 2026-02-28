【スコッツデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは２７日、アリゾナ、フロリダ両州でオープン戦が行われ、ドジャースの山本がジャイアンツ戦に先発し、３回５安打２失点だった。日本代表「侍ジャパン」のエースとして期待されるドジャースの山本が、充実のキャンプを終えた。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）前では最後となるオープン戦登板で３回２失点、４奪三振。５２球を投げ、「二回の途中くらいか