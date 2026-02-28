7人組アイドルグループ「BNSI」（ボンサイ）が、3月5日に3rdシングル「春に願いを」を配信リリースする。26年始まりの同シングルは“消えない余韻”と“別れの予感”が交差する、はかなくも切実なラブソング。何度間違えても、何度でも願ってしまう心情を呼吸のように反復されるフレーズで描き、うたかたのような記憶と未練を抱えた“切ない今”を繊細に表現した楽曲となっている。同グループは”delete noises”−この世界に引き