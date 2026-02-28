高田夏帆、ホンソク（PENTAGON）、NOAという日韓の注目キャストが集結した、日韓共同制作の縦型ショートドラマ『韓ドラみたいな彼と私』（全32話）の配信が決定！3月27日（金）17時より日韓同時配信スタート。日本での配信はショートドラマアプリ「BUMP」、韓国での配信はショートドラマアプリ「LEZHIN Snack」にて。『韓ドラみたいな彼と私』は、韓国ドラマの“王道エッセンス”を、日本のリアルな生活感の中に落とし込んだ縦型連