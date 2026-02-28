この記事をまとめると ■道交法では走行中にほかの車両に追いつかれた場合に進路を譲る義務を規定している ■規定では「法定速度未満で走行している場合に」となっている ■法定速度を超えて迫ってくる車両にはリスクヘッジとして進路を譲るのが得策だ 速度違反しているクルマにも進路を譲らないとダメ？ 道路交通法によると、ほかの車両に追いつかれたクルマは、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲る義務があると記され