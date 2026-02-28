アニメ『チェンソーマン』の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日公開）の新たな入場者特典第9弾の配布がスタートした。大反響を呼んだレゼダンス動画のイラストがクリアスタンドとなっており、ネット上で話題になっている。【写真】あざといポーズ！配布された特典の「レゼダンス」クリアスタンド昨年12月に、主題歌・米津玄師「IRIS OUT」にのせて本作のタイトルロールであるレゼが、オリジナルダンスを披露する