俳優の三浦翔平がテレビ大阪制作・テレ東系列全国ネット『武井壮のゴルフバッグ担いでください』（毎週日曜前10：00）に3月1日、8日の2週にわたって出演する。【動画】「すげえの出た！」 三浦翔平、“プロ顔負け”285ヤードのビッグドライブ百獣の王の異名を持つタレント・武井壮が、毎回トッププロキャディーなどの講師を迎え、豪華ゲストゴルファーとともにラウンドしながらプロの一流コースマネジメント術を学ぶ、新感覚