ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」は27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に臨み、5-3で勝利した。連覇が懸かる3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて組まれたこの試合で、ビッグサイズの人物が視聴者の視線を奪った。ゴールデンタイムに地上波中継された強化試合。ベンチでナインとコミュニケーションを図る大谷翔平だけでなく、視聴者の注目を集めた人物がいた。