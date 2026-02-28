「XGIMI（エクスジミー）」は、ブランド初となるプロフェッショナル仕様のプロジェクター「TITAN（タイタン）」を、2026年2月27日（金）より発売します。実売価格は69万8000円（税込）。 「TITAN」 発売を記念し、期間限定で発売記念価格59万8000円（税込）にて販売されるキャンペーンが実施されます。また、キャンペーン期間中に購入した人に、別売りの専用アクセサリー「XGIMI X-Floor Stand Ultra」または「XGIMI Ceiling