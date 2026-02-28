北海道釧路市を舞台にした渡邊圭祐主演の映画『2126年、海の星をさがして』が、今秋全国公開されることが決まった。併せて、特報、場面写真が解禁となった。【動画】『2126年、海の星をさがして』30秒特報本作は、かつて熱中したRPGゲーム『G.G.O.』の続編の舞台誘致をきっかけに地元・釧路で再会した幼なじみたちが、街の未来のために奮闘する物語。監督は金子修介、脚本は梶原阿貴が担当する。釧路市民の郷土愛（シビック