ソフトバンクは２８日、宮崎キャンプ最終クールをスタートさせた。ドラフト２位・稲川竜汰投手＝九州共立大＝と、同３位・鈴木豪太投手＝大商大＝の２人がＡ組に合流した。最終クールで、新人２人がＡ組に加わった。両投手は２３日のセガサミー戦（アイビー）で登板するなど、力強い投球でアピール。３月１日には西武とのオープン戦（アイビー）も予定されており、アピールして開幕１軍を狙う。