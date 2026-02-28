札幌の堀米悠斗「エゴというか、自分をよりしっかり表現していくというのはチャレンジ」北海道コンサドーレ札幌は2月28日、J2・J3百年構想リーグでFC岐阜と対戦する。チームは前日27日に千葉・稲毛海浜公園でのキャンプから、ホーム開幕戦の舞台となる札幌へ移動。今季10年ぶりに古巣復帰したMF堀米悠斗は、「どういうプレーで示すかというのは、試されているという思いはある」と語った。「開幕戦はすごくみんなの位置付け的に