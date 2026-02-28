キューバ政府が自国の領海に進入した米国船籍の高速艇と交戦し、4人の死亡者が発生したが、この中に米国人が含まれていることが確認された。米政治専門メディアのアクシオスは26日（現地時間）、米当局者を引用し、「キューバ国境警備隊と交戦した高速艇には米国の市民が乗っていた」とし「死亡者のうち少なくとも1人は米国市民」と報じた。続いて「負傷者の中にも米国市民が1人いて、現在キューバで治療を受けている」とし「高速