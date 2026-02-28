【ロンドン＝工藤武人】ロンドン警視庁は２７日、市内中心部にあるチャーチル英元首相の像に同日未明、赤い塗料で落書きをした疑いで、３８歳の男を逮捕したと発表した。英ＢＢＣによると、高さ約３・６メートルの銅像には「パレスチナに自由を」「大量虐殺を止めろ」などイスラエルを非難する文言が書かれていた。オランダの親パレスチナ団体がＳＮＳに落書きをしている様子を収録した動画を投稿し犯行を認めたという。