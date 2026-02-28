27日に放送されたNHK総合「チコちゃんに叱られる！」（金曜後7・30）で、1月9日の放送で一部誤りがあったとして謝罪した。番組の終盤で、塚原愛アナウンサーが「番組から訂正があります」と切り出し、「1月9日に放送した『なぜ緑色は目に優しい』というテーマの中で、一部誤りがありました」と報告した。「青色・赤色を見たときの目の反応をお伝えしましたが、正しくは“人間の目は青い色を見た時、毛様体筋が緩み、水晶体が