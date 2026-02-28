アメリカのオープンAIは27日、アマゾンや米半導体大手エヌビディア、ソフトバンクグループから合わせて1100億ドル、日本円でおよそ17兆2000億円を新たに資金調達すると発表しました。オープンAIは27日、「AIの需要に応え、すべての人々に製品へのアクセスを提供するには、計算能力、流通網、資本の3つの要素が不可欠だ」として、合わせて1100億ドル、日本円でおよそ17兆2000億円を新たに資金調達すると発表しました。内訳はアマゾ