アビスパ福岡は２月27日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）の第４節でヴィッセル神戸とアウェーで対戦。１−２で敗れた。チームは敗れたものの、この試合で見事なゴールを決めたのが57分から途中出場した橋本悠だ。23歳のDFは２点ビハインドで迎えた90分、敵陣ボックス右外側で得たFKのキッカーを務める。右足を振ると、ボールは鮮やかな弧を描いてゴール右上に吸い込まれた。 神戸の守護神・前川黛也もほ