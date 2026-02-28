札幌・白石警察署は2026年2月27日、不同意わいせつの疑いで札幌市白石区に住む会社員の男（45）を逮捕しました。男は2月15日午前9時すぎ、札幌市白石区東札幌5条6丁目の路上で、面識のない20代の女性の胸をすれ違いざまに触った疑いが持たれています。男は事件後そのまま現場から立ち去りましたが、警察が付近の防犯カメラなどを捜査し、男の逮捕に至りました。男は「手で払いのけただけだ」と容疑を否認しています。警察が男の動