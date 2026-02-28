2026年2月28日、北海道江別市角山のイスラム教礼拝所で火事がありました。午前4時前、「礼拝堂から煙が出ている」と消防に通報がありました。消防によりますと、この火事で平屋建ての建物2棟が燃えたということです。火は約1時間半後に消し止められ、けが人はいませんでした。警察と消防が火事の原因を詳しく調べています。