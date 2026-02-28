ソフトバンクグループは27日、アメリカのオープンAIに300億ドル、日本円でおよそ4兆6700億円を追加出資すると発表しました。2024年9月以降、ソフトバンクグループは「チャットGPT」を開発するアメリカのオープンAIへの出資を重ねています。去年12月に225億ドルの追加出資を終えたばかりですが、今回もさらなる成長支援が目的だとしています。オープンAIへの出資額は累計で646億ドルに達し、持分比率はおよそ13％となる見込みです。