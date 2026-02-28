「おお！キャロル」「悲しき慕情」「雨に微笑を」などのヒット曲で知られ、ポップス系シンガー・ソングライターの草分け的存在と言われる米歌手、作曲家のニール・セダカさんが27日、86歳で亡くなった。AP通信などが報じた。セダカさんの家族が同日、「私たち家族は、愛する夫であり、父であり、祖父でもあったニール・セダカの突然の死に、深い悲しみに暮れています」と公表。「真のロックンロールのレジェンドであり、何百万