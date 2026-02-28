スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが２８日、ＪＦＮ系列のラジオ「ＦｒｏｍＡｔｈｌｅｔｅ！」に出演。４月に東京・日本橋で開催予定のミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの選手らによる「応援感謝パレード」への飛び入り参加を予告した。今五輪ではスピードスケートの解説を現地ミラノから務め、妹の高木美帆の激闘を、競技者目線、姉目線の両方から伝え視聴者の感動を呼んだ菜那さん