転職や再就職でうまくいく人と、うまくいかない人の差はどこにあるのか。人材コンサルタントの大塚寿さんは「学歴が高くても、大手企業出身であっても“使える人”とはみなされない。過去の成功体験がしみついている人ほど苦戦する」という――。※本稿は、大塚寿『定年5年前からの「やってはいけない」1万人の体験談からわかった「後悔しない会社人生の終え方」』（PHPビジネス新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.