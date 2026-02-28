現実と重なり合って存在する、摩訶不思議なもうひとつの世界。人類はそうした異界の存在を畏れると同時に、憧れや懐かしさを抱き、さまざまなフィクションとして表現してきた。今月のホラー時評では、恐怖やノスタルジーをかき立てる異界の物語3冊を紹介する。（文：朝宮運河）陶然とする異界への畏れと郷愁この国には古来、〈キ〉と呼ばれる妖（あやかし）めいた集団が存在した。恒川光太郎『幽民奇聞』（KADOKAWA）は、歴史