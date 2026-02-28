小説のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「我是猫」の意味は？中国語で「我是猫」と表す小説はなんでしょうか？ヒントは、物語の冒頭一文目が、そのままタイトルになっています。いったい、中国語で「我是猫」と表す小説とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「吾輩は猫である」でした！「吾輩は猫である」は、1905年に雑