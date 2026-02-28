巨人は２８日、那覇キャンプで最後の実戦となる韓国・サムスンとの練習を行う。試合前練習中、坂本勇人内野手のもとにサムスンの姜ミン鎬（カン・ミンホ）捕手が歩み寄り笑顔で再会。ともに国際大会の経験が豊富で親交があり、通訳を通して言葉を交わして交流した。現在４０歳の姜ミン鎬は韓国球界で通算２２２２安打、３５０本塁打で韓国代表として国際経験豊富な強打の捕手。３７歳の坂本は通算２４４７安打、２９８本塁