新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、桑田佳祐キャリア史上初のアニメ完全書き下ろし楽曲「人誑し / ひとたらし」がオープニング主題歌に決定した2026年新作春アニメ『あかね噺』を４月４日（土）から毎週土曜日夜24時より先行配信。桑田佳祐がアニメ主題歌の作詞・作曲を手掛ける完全書き下ろしは、1978年のデビュー以来、今回が初の試み。本楽曲を使用した新PVも解禁となった。TVアニメ『あかね噺』は、「週刊少年ジャンプ