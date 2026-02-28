テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第6話「討伐要請」（通算34話）が27日、日本テレビ系で放送された。新章【神技のレヴォルテ編】に突入したことで、新たなキャラクター設定画＆場面カットが公開された。【画像】やべー女（笑）公開された『葬送のフリーレン』人気キャラの設定画第34話では、フリーレンとフェルンが、第1期の【一級魔法使い試験編】に登場したゲナウとメトーデと思いがけない再会を果たすことに。公開