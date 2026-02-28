ソフトバンクの上沢直之投手ソフトバンクの小久保裕紀監督は28日、キャンプ地の宮崎市で、今季の開幕投手を上沢直之投手（32）が務めると発表した。3月27日の開幕戦は本拠地みずほペイペイドームでの日本ハム戦で「昨年の後半の実績や、キャンプの状態を見て上沢しかいないと。準備をやり尽くしてマウンドに上がってくれれば十分」と期待を込めた。上沢は昨季、加入1年目で12勝をマーク。先発陣の柱として5年ぶりの日本一と、