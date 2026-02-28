2027年に利用開始が見込まれている、0〜17歳を対象とした新・未成年者非課税投資制度の「こどもNISA」。グリーンモンスター株式会社（東京都渋谷区）と株式会社ABCash Technologies（東京都渋谷区）が合同で実施した「こどもNISAに関する意識調査（後編）」によると、こどもNISAの制度について、7割弱が「子どもにわかりやすく説明できないと思う」と回答したことがわかりました。では、年収帯によってこどもNISAの利用目的に違い