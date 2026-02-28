デビュー10年を経てさらに進化！マツダは2025年12月11日、コンパクトSUV「CX-3」の一部改良モデルを発表し、同日より販売を開始しました。新ラインナップの中で最も手頃な価格帯となる「15S Urban Dresser II」とは、どのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがマツダの最小「ちいさな“高級”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）CX-3は2015年2月にデビューした、「デミオ（現在のマツダ2）」をベースと