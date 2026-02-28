私はユリ。ひとり息子のコウキは小学5年生です。コウキにはいろいろな習い事をさせてきました。幼児期からの英会話はもちろん、音楽に触れさせたくてピアノやダンスも取り入れました。なかでも頑張っているのはスイミングで、現在は週5日泳ぐ選手コースに在籍しています。旦那が競泳経験者だからコウキには才能があるのでしょう。送迎や月謝は大変ですが、すべてコウキのため。最愛の息子の輝かしい未来のために、私も必死で頑張っ